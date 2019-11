Comment évaluer la valeur d’une amie ?

Une amie, capable de révéler à une femme après le décès de son mari que ce dernier l’a trompée, est sans aucun doute une fausse amie dans mon livre à moi. Ça prend une forte dose de méchanceté pour s’adonner à pareil bavardage, quand on sait que l’inculpé ne peut plus se défendre puisqu’il est mort, que l’autre coupable risque de nier, et que la femme devant qui elle vient de vider son sac à malices va souffrir pour le reste de ses jours de cette révélation. Il y a des coups de pied au cul qui se perdent. J’espère que cette femme lira attentivement votre réponse et la mettra en pratique.

L’amitié c’est fort quand c’est vrai

Merci de confirmer ce que mon instinct m’inspirait de lui dire. C’est dans ce genre de circonstance qu’on découvre qui sont nos vraies amies. Et celles qui n’en sont pas, il ne faut pas hésiter à les sortir de sa vie.