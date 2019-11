Coups de cœur à voir

Le festival Coup de cœur francophone prend d’assaut la métropole, pour onze jours. Le Journal a ciblé cinq concerts à ne pas manquer parmi les quelque 100 prestations offertes dès jeudi soir.

Dédé – la suite

En préambule au 20e anniversaire du décès de Dédé Fortin, qui nous a quittés en mai 2000, la relationniste Lise Raymond, une amie de Dédé, a eu l’idée d’organiser trois soirées intimes qui tourneront autour du défunt leader des Colocs. « Ce seront des conversations et non des prestations », précise Alain Chartrand.

► Du 12 au 14 novembre, 20 h, à la Suite 2116 de l’Hôtel 10.

Bleu Jeans Bleu

Photo courtoisie, LePetitRusse

Le groupe de l’année au récent gala de l’ADISQ jouera dans un Club Soda comble samedi. « Les billets se sont tous vendus en deux ou trois semaines », indique Alain Chartrand. En première partie, le duo de Suisses Les Fils du tracteur présentera son univers sarcastique et pince-sans-rire.

► Samedi 20 h, au Club Soda

Kid Kouna

Photo courtoisie, Brigitte Bolduc

Membre du groupe punk Les Goules, Keith Kouna se lance dans un projet pour enfants avec un nouvel alter ego, Kid Kouna, que l’on décrit comme « un Henri Dès des temps modernes ». « On aime beaucoup Les Goules et on les a présentés souvent. Cette fois-ci, c’est la première fois qu’il présentera son spectacle pour jeune public à Montréal, dit Alain Chartrand. Au Lion d’Or, il y aura des coussins pour les petits. On s’attend à un public de 5 à 12 ans. »

► Samedi 16 h, au Lion d’Or.

France D’Amour

Photo courtoisie, François Tourville

Après deux albums jazz (Bubble bath et Champagne), France D’Amour revient à ses premières amours : le rock. Quelques jours avant de sortir D’Amour et Rock 'n’ Roll, la musicienne jouera dans l’intime Quai des Brumes. « On avait fait Marjo dans le même contexte l’an dernier », mentionne Alain Chartrand, directeur général et artistique de Coup de cœur francophone. « Il y a beaucoup de monde qui s’ennuyait de son côté rock, à la Animal, mentionne Frédéric Lamoureux, responsable de la programmation.

► Jeudi soir 20 h, au Quai des Brumes.

La Patère Rose

Photo Chantal Poirier

Il y a quelques mois, le trio formé de Fanny Bloom, Roboto et Kilojules se réunissait pour souligner les dix ans de son premier et unique album. Après quelques prestations estivales, les trois comparses ont annoncé que leur concert à Coup de cœur francophone sera le dernier de leur vie.

► Le 16 novembre, 21 h, au Ministère. Avec Bronswick en première partie.