CANTIN, Gertrude



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 30 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Gertrude Cantin, épouse de feu monsieur Léopold Gagnon, fille de feu madame Yvonne Verret et de feu monsieur Arthur Cantin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h 30 à 16 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée du cimetière Belmont ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude-Maurice, Andrée, Francine, Josée (Jean-Guy Vallerand) et Guy; ses petits-enfants: David (Tania Walsh), Julien (Allison Crawford), Alexandre (Kristina Salazar), Marie-Ève (Pierre-Luc Huot) et Virginie (Francis Forest); ses arrière-petits-enfants: Sofia, Linden, Frank, Briella, Kaaliya, Noah, Pierre et Mateo; ses frères: Clément ( Murielle Gingras) et Jacques; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon: André, Yolande, Jeannot (Michel Hawey), Colette (Gaston Gagné), Gabriel (Denise Simard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.