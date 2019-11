Elton John craignait d'être incapable de chanter sobre

Elton John craignait de pas être en mesure de se produire sur scène sans être sous l'emprise de la drogue et de l'alcool.

Dans le numéro de Recovery du magazine Variety, le Rocketman a évoqué sa détermination à arrêter de boire et de se droguer lorsqu’il a touché le fond en 1990, au point de s’engager à ne plus travailler pendant un an.

Suite à sa décision d'assister aux réunions des Narcotiques et Alcooliques Anonymes, il craignait cependant de ne plus pouvoir redevenir une rock star. «Après avoir finalement décidé de me faire soigner pour ma dépendance, je me suis demandé si je reprendrais le travail sous le nom d'Elton John, a-t-il expliqué. Mais à cette époque, je ne pensais pas trop à être un artiste. J'avais atteint le point le plus bas de ma vie, le fond absolu. Je me détestais tellement. J'étais consumé par la honte. Tout ce que je voulais faire, c'était guérir. J'ai dédié toute l’énergie qu'il me restait à mon rétablissement.»

Pour lui, son «geste le plus intelligent» a été de vider son agenda de tous ses engagements, mais il avait cependant accepté de faire un concert caritatif à Londres et il ne voulait pas faire machine arrière. L'idée de revenir sur scène l'angoissait, mais il a réussi à se convaincre de monter sur scène en se disant qu'il ne reviendrait à la musique que quand il serait prêt.

«Quand le jour est arrivé, j'étais terrifié, mais j'ai réussi à faire ma prestation. C'est la seule fois où je suis monté sur une scène cette année-là et je devais le faire seul, sans le groupe, a-t-il expliqué. Avec le recul, je suis content d'avoir fait ça (...) Ce concert m'a donné l'assurance que je pouvais être sur scène tout en étant sobre.»

Après avoir terminé sa cure, Elton John a vite découvert qu'il n'avait rien perdu de ses talents d'auteur et est revenu avec son album de 1992, The One, puis a travaillé sur la bande originale du Roi Lion.