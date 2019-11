[EN IMAGES] Le plus grand Sports Experts dans l’Est du Québec

Le Groupe Boucher Sports a ouvert, mercredi, un tout nouveau centre Sport Experts aux Galeries Chagnon de Lévis. Il s’agit d’ailleurs du plus grand à l’Est du Québec avec plus de 50 000 pieds-carrés.

Photo Jean-François Desgagnés

Le président directeur général du Groupe, Martin Boucher, assure que la rive sud de Québec va devenir un marché de plus en plus actif à moyen terme.

Photo Jean-François Desgagnés

« Avec les travaux dans l’axe des ponts, le tramway et le projet du Phare, les gens de Lévis n’iront plus magasiner à Québec pour le plaisir. On commence à le vivre actuellement. »

Photo Jean-François Desgagnés

M. Boucher a d’ailleurs misé énormément sur l’expérience client de son nouveau commerce. Ainsi, les gens pourront y retrouver un Espace-conseils, un service de magasinage sur rendez-vous et même un Espace-café.

Photo Jean-François Desgagnés

Ce projet, qui a nécessité un investissement de 5 millions de dollars, a permis la création d’une soixantaine d’emplois.

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés