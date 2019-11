Evander Kane poursuivi par un casino

L’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane nage encore une fois en eaux troubles à l’extérieur de la patinoire, car un casino de Las Vegas lui réclame 500 000 $ en cour.

D’après le quotidien «Las Vegas Review-Journal», le hockeyeur n’a pas remboursé un prêt consenti en avril dernier pour parier au Cosmopolitan of Las Vegas. D’ailleurs, Kane se trouvait dans la Ville du vice lors de la série de premier tour contre les Golden Knights à ce moment-là et la somme en question lui aurait été remise entre le troisième et le quatrième match des quarts de finale de l’Association de l’Ouest, soit autour du 15 avril.

En plus du montant réclamé, le casino exige une compensation pour les frais juridiques encourus.

Signataire d’un contrat de sept ans et de 49 millions $ en 2018, Kane a fait parler de lui en raison de divers problèmes hors glace au cours des dernières années. En 2016, trois femmes avaient intenté une poursuite contre lui relativement à une altercation dans un bar de Buffalo, mais les démarches avaient été ultérieurement abandonnées. Plus tôt cette année, lui et sa femme ont été éprouvés par la mort de leur enfant à venir, après 26 semaines de grossesse.

Cette saison, le vétéran a été suspendu pour trois parties à cause d’un geste de rudesse commis à l’endroit du juge de lignes Kiel Murchison durant le calendrier préparatoire.