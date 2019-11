La deuxième saison de «L'Académie» aussi sur Yoopa

Les portes de L'Académie resteront ouvertes sur Yoopa. La chaîne jeunesse diffusera la deuxième saison de la production originale du Club illico dès le 13 novembre, à 21 h.

L'Académie raconte les tribulations d'Agathe, Marie et Wendy, trois amies qui sont dans le dernier droit de leur cinquième année au secondaire. Trois adolescentes qui en voient de toutes les couleurs alors que l'amour prend de plus en plus de place dans leur quotidien et que leur amitié est mise à l'épreuve.

Les rôles principaux sont défendus par Léa Roy, Juliette Gosselin et Sabrina Bégin Tejada qui évoluent dans l'univers imaginé par Sarah-Maude Beauchesne.

La troisième et dernière saison de L'Académie sera quant à elle déposée sur le Club illico quelque part en 2020. Fanny Mallette, Emmanuel Bilodeau et Émile Schneider se joindront aux filles pour concocter les 10 autres épisodes où il sera question de fin du secondaire ainsi que de l'incontournable bal des finissants.