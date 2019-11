La mise à jour économique se déroulera au ministère des Finances pour «montrer cet édifice de notre patrimoine»

QUÉBEC – Le gouvernement Legault délaissera la traditionnelle salle de conférence d’hôtel pour sa mise à jour économique de jeudi, lui préférant le décor riche en histoire de l’édifice Gérard-D.-Levesque.

C’est le ministre des Finances lui-même, Éric Girard, qui a annoncé mercredi, lors d’une entrevue avec Antoine Robitaille à QUB radio, la relocalisation de la présentation dans le bâtiment qui abrite aujourd’hui les bureaux du ministère des Finances.

Photo Simon Clark

Plus précisément, la mise à jour économique de jeudi se déroulera dans la salle des assises de l’ancien palais de justice de Québec, construit entre 1883 et 1887.

ÉCOUTEZ l'entrevue d'Éric Girard à QUB radio:

«Pourquoi ne pas faire la mise à jour ici plutôt que dans un hôtel et montrer cet édifice de notre patrimoine, sa valeur architecturale. [...] C’est un édifice que, lorsqu’on le voit, on réalise l’importance du ministère des Finances. Le ministère des Finances, c’est un des piliers du Québec», a commenté M. Girard au sujet de l’importance patrimoniale et symbolique de l’endroit.

Photo Simon Clark

Pour le ministère des Finances, c’est aussi une occasion d’ouvrir les portes de l’édifice Gérard-D.-Levesque quelques semaines avant le début des travaux de restauration du bâtiment, qui a même déjà servi de lieu de tournage au cinéaste Alfred Hitchcock pour le film I Confess en 1952.

REGARDEZ cet aperçu de la salle des assises de l’édifice Gérard-D.-Levesque

«On a le privilège de travailler ici et on voulait le partager, puisque nous quittons l’édifice en rénovation pour les trois, quatre prochaines années», a précisé le ministre caquiste à l’émission Là-haut sur la colline.

Une journée avant le dévoilement de la mise à jour économique, Éric Girard a également profité de l’occasion pour minimiser les craintes d’une récession en 2020 évoquées mardi par l’ancien ministre des Finances sous Philippe Couillard, Carlos Leitão.

«Les marchés, eux, semblent anticiper un rebond en 2020. Alors, on est dans le domaine probabiliste. Probablement que si on faisait la moyenne des estimés, peut-être qu’il y a 33 % de récession et 66 % de probabilité d’expansion l’an prochain», a tempéré M. Girard.