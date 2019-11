La Ville de Québec renonce au développement des terres agricoles de Beauport...pour l’instant

La Ville de Québec entend se conformer à la décision du ministère des Affaires municipales. Elle renonce à inclure les terres agricoles de Beauport dans la prochaine mouture de son schéma d’aménagement.

La Ville espère toujours développer les terres des Sœurs-de-la-Charité à «long terme» mais elle fait un pas de recul et met sur la glace sa demande, afin de favoriser l’adoption rapide du Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de l’agglomération de Québec, rejeté une nouvelle fois, mardi, par le gouvernement Legault.

La vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard a confirmé, mercredi, son intention de soumettre une nouvelle demande, en décembre, au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

«On va y aller selon les recommandations du MAMH et on va retirer ce qu’ils nous ont demandé pour le redéposer rapidement. Le schéma d’aménagement, c’est aussi un outil essentiel pour nous pour relancer tout le plan d’urbanisme. On met beaucoup d’emphase sur les terres agricoles mais il ne faut pas oublier que le schéma, c’est beaucoup d’autres choses», a-t-elle déclaré.

Mme Savard s’est montrée sensible au sort des citoyens qui vivent dans une zone inondable et ceux qui attendent depuis plusieurs années l’adoption du nouveau schéma pour réaliser leur projet de construction ou de rénovation. Elle espère transmettre sa demande au MAMH avant les Fêtes et souhaite une adoption rapide, bien avant la fin du délai maximal de 120 jours.

Le feu vert de la CPTAQ exigé

Le MAMH aurait également imposé un nouveau fardeau à la Ville pour le développement futur des terres agricoles. Dorénavant, elle devra obtenir l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) avant de formuler une nouvelle demande au ministère afin d’inclure des terres agricoles dans son périmètre d’urbanisation.

«Habituellement, on fait l’inverse mais on nous demande maintenant d’aller chercher l’avis de la CPTAQ et ensuite de faire une démarche auprès du MAMH», a révélé Mme Savard, citant la correspondance reçue la veille.

Quant prévoit-elle faire une demande à la CPTAQ pour les terres de Beauport? Nul ne le sait à l’heure actuelle. «Monsieur (Michel) Dallaire, c’est un promoteur privé. Le maire l’a bien dit : on souhaitait un projet exemplaire si les terres des Sœurs de la Charité avaient été incluses dans le périmètre mais c’est vraiment un projet qui appartient à un privé donc pour la suite des choses, je ne peux pas vous répondre.»