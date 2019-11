L’apéro pour la cause

L’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ) tiendra sa soirée-bénéfice le mardi 12 novembre, de 18 h à 21 h, à la salle l’Alizé de l’Aquarium du Québec. Cette association a pour mission depuis 1961 de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de leurs proches, de veiller à leurs intérêts et au respect de leurs droits, ainsi que de créer des milieux de vie répondant à leurs besoins. Voilà donc une belle occasion de soutenir la cause de la déficience intellectuelle, mais aussi un moment unique de réseautage avant la fin de l’année 2019. Billets en ligne : https://www.eventbrite.ca/e/billets-lapero-pour-la-cause-au-profit-de-laisq-76952562185.

Nouveau Pavillon des arts

Photo courtoisie

L’École Marcelle-Mallet (ÉMM) et sa Fondation ont procédé, le 28 octobre dernier, à l’inauguration officielle du nouveau Pavillon des arts destiné aux élèves de l’école et à la communauté lévisienne. Cet important ajout aux installations actuelles, qui sera aussi accessible à la communauté lévisienne, représente un investissement total de 1,5 M$. Sur la photo, de gauche à droite : Maude Larose, élève, Nathalie Larose, présidente de la Fondation de l’ÉMM, Étienne Guay, administrateur de la Caisse de Lévis et membre du cabinet de campagne, sœur Monique Gervais, Supérieure générale des Sœurs de la Charité de Québec, Louis Aubé, président du CA de l’ÉMM, Gilles Lehouillier, maire de Lévis, François Paradis, député de Lévis, Robin Bernier, DG de l’ÉMM, et Roxanne Potvin, élève.

Buffet des Continents

Photo courtoisie

Encore une fois cette année, lors de la Journée nationale des aînés (1er octobre), les restaurants Buffet des Continents de Charlesbourg et de Lévis offraient à leur clientèle un dîner gratuit en échange d’un don pour les aînés. Ce sont plus de 2000 personnes qui se sont prévalues de cette offre de partage. Au terme de cette promotion annuelle, un montant de plus de 12 000 $ a été versé au Fonds SVP Centraide/FADOQ qui appuie financièrement des organismes ayant pour mission le bien-être des aînés. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Guillaume Grandmont de Centraide, Benoît Taillon de la FADOQ Québec/Chaudière-Appalaches et les employés du Buffet des Continents Charlesbourg. Sur celle du bas : Michel Beaumont de la FADOQ Québec/Chaudière-Appalaches (au centre), Jacques Milot de Centraide et les membres de l’équipe du Buffet des Continents Lévis.

Maison Dessercom

Photo courtoisie

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches ont dévoilé récemment le nom de l’hôtellerie hospitalière actuellement en construction sur la rue Wolfe à Lévis. Le nom choisi est la Maison Dessercom, en raison de la contribution exceptionnelle de l’entreprise (7 M$) pour la construction de l’édifice. Le CISSS de Chaudière-Appalaches a également annoncé que la Fondation québécoise du cancer avait été retenue pour gérer la Maison Dessercom dès son ouverture au printemps 2020. Sur la photo, de gauche à droite : Maxime Laviolette (Dessercom), Nathalie Samson (Fondation Hôtel-Dieu de Lévis), Daniel Paré (CISSS de Chaudière-Appalaches) et Marco Décelles (Fondation québécoise du cancer).

Anniversaires

Photo courtoisie

Emma Stone (photo), actrice américaine (The Amazing Spider-Man), 31 ans... Ana Ivanovic, joueuse de tennis serbe, 32 ans... Thandie Newton, actrice britannique, 47 ans... Ethan Hawke, acteur américain, 49 ans... Florent Pagny, auteur-compositeur-interprète français, 58 ans... Raymond Bernier, ex-député de Montmorency (PLQ), 67 ans... Sally Field, actrice américaine (La sœur volante), 73 ans... Luigi Leoni, copropriétaire du restaurant Au Parmesan du Vieux-Québec, 77 ans... Danielle Oddera, chanteuse française, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 novembre 2018. Bernard Landry (photo), 81 ans, vice-premier ministre du Québec de 1994 à 2001 et premier ministre du Québec de mars 2001 à avril 2003... 2017. Richard Gordon, 88 ans, astronaute américain... 2016. Jean-Paul Paradis, 86 ans, bénévole impliqué depuis plus de 60 ans au sein d’organismes de Boischatel... 2015. Jean-Guy St-Roch, 75 ans, ancien député de Drummond (1985-1994)... 2014. Michelle Therrien, 50 ans, ex-animatrice (RDS et Météomédia)... 2007. Henri Barras, 70 ans, homme de théâtre, originaire de Suisse et arrivé au Québec en 1961... 2006. Robert A. Boyd, 88 ans, président d’Hydro-Québec de 1978 à 1982... 1998. Marcel Gauthier, 70 ans, lutteur professionnel (Sky Low Low)... 1990. Gérard Dion, 77 ans, prêtre et professeur de sociologie... 1941. Maurice Leblanc, 76 ans, écrivain et journaliste, le père d’Arsène Lupin.