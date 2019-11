Le Drakkar accoste en Abitibi

BAIE-COMEAU | Traversant sa meilleure séquence de la saison, le Drakkar de Baie-Comeau sera en quête d’un quatrième gain d’affilée, jeudi soir, quand il rendra visite aux Foreurs de Val-d’Or sur la patinoire du Centre air Creebec.

Détenteurs d’un bilan très positif de 4-0-1 à leurs cinq dernières sorties, les Nord-Côtiers s’attaquent toutefois à une commande de taille avec trois parties en trois soirs dans l’ouest de la province.

Après Val-d’Or, le Drakkar se déplacera en direction de Rouyn-Noranda afin d’y disputer un programme double, vendredi et samedi, face aux Huskies de l’entraîneur-chef Mario Pouliot.

Le prochain défi s’annonce intense. «La première des choses est de prendre les matchs un à la fois et de ne pas regarder trop loin à l’avance», a aussitôt prévenu l’entraîneur adjoint Jean-François Grégoire, qui prendra la relève de Jon Goyens éprouvé par le décès de son père.

Le dirigeant n’a pas l’intention de modifier la stratégie. «Les joueurs connaissent du succès présentement, car tout le monde s’implique dans les deux sens de la patinoire. Il suffit d’entreprendre ce match avec la même formule», a ajouté Grégoire sans vouloir confirmer l’identité de son gardien partant.

Misant sur la contribution de tous ses vikings, le navire a sonné le réveil offensif depuis deux semaines avec ce total de 23 buts marqués contre seulement 11 alloués à ses adversaires.

«Les gars se replient quand c’est le temps de revenir prêter main-forte en zone défensive et sont prêts à relancer l’attaque rapidement quand ils récupèrent la rondelle. Personne ne triche et cela explique les bons résultats.»

En bref

Si le Drakkar connaît des bons moments, les Foreurs, éprouvés par les nombreuses blessures, traversent des instants plus difficiles avec une séquence de trois défaites consécutives... Impliqués avec l’équipe de la LHJMQ dans la récente série Canada-Russie, les vétérans Gabriel Fortier, Nathan Légaré, Xavier Bouchard et Christopher Merisier-Ortiz ont rejoint leurs coéquipiers, jeudi, et seront en uniforme pour cette mission importante en Abitibi.