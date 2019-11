L’exceptionnel Gîte du Berger

De tous les territoires de chasse du petit gibier que je fréquente saison après saison, le Gîte du Berger, dans la réserve faunique des Laurentides, est dans une classe à part. Mais, lorsque Dame Nature décide de gâcher la sauce, rien n’y fait.

Comme je le fais depuis de nombreuses années, je me retrouve sur ce territoire pour l’ouverture de la saison.

Cet automne n’a pas manqué à la tradition sauf que nous avions oublié un joueur de premier plan qui pouvait nous nuire, la température. Nous nous sommes rendus au chalet le 16 octobre comme la majorité des chasseurs qui fréquentent ce territoire exceptionnel, afin d’être fin prêts pour l’ouverture du lendemain.

Chaque année, nous avions l’habitude, à six chasseurs, de récolter plus de 50 oiseaux mais là, ce fut une tout autre histoire. La pluie abondante, les grands vents qui ont soufflé durant les trois jours de notre séjour, ont fait en sorte que les gélinottes et les tétras étaient pas mal moins présents ou plutôt moins visibles.

Ces éléments font peur à ces oiseaux, qui demeurent cachés en forêt au lieu de se présenter sur les routes et sentiers du secteur. Tous les chasseurs présents durant la même période ont vécu le même problème.

Non pas qu’il y avait moins d’oiseaux que d’habitude, mais disons qu’ils étaient frileux à se déplacer.

La preuve, c’est qu’aussitôt qu’il y avait une petite éclaircie d’une heure ou deux, alors on les voyait sortir, ce qui nous a permis d’en récolter quelques-uns, mais rien comparativement à ce qui se passe normalement. Malgré tout, notre récolte dans les circonstances a été bonne, avec 24 oiseaux.

Habitat idéal

Tout le secteur du Gîte du Berger représente un habitat idéal pour ces petits oiseaux qui font le délice de bien des amateurs de venaisons.

Le long de la rivière aux Écorces, tout y est avec une forêt mature pour se cacher en cas d’intempéries et les aulnes le long de la route et de la rivière où ces oiseaux aiment se nourrir.

Il y a sur la route du petit gravier dont ils ont besoin pour leur digestion, sans oublier de nombreux arbres remplis des petits fruits rouges dont ils sont si friands.

Les routes carrossables sont nombreuses dans le secteur, ce qui vous permet de chasser en véhicule, sans que se soit nécessairement une camionnette.

Si vous désirez aller plus loin et profiter des nombreux sentiers qui parcourent l’arrière-pays, l’utilisation d’un quad ou d’un côte-à-côte vous permettra de couvrir beaucoup de territoire, augmentant ainsi vos chances de rencontrer du gibier.

Retour à la normale

Le matin de notre départ, le dimanche, nous nous sommes réveillés avec une bonne gelée au sol et un ciel où le soleil régnait en roi.

Selon les renseignements que j’ai recueillis à mon retour à la maison, cette journée-là, plusieurs chasseurs n’ont pas eu besoin de plus de deux ou trois heures pour récolter leur quota quotidien de cinq oiseaux. Tout à coup, il y en avait partout, une situation qui reflète bien l’excellence de ce territoire.

Très honnêtement, réussir à récolter le nombre d’oiseaux que nous avons eu dans ces conditions épouvantables, les pires que l’on peut imaginer, cela prouve hors de tout doute que ce territoire est très giboyeux.

Il renferme une population de gélinottes huppées et de tétras très abondante. Il suffit d’avoir de bonnes conditions avec nous. Je ne manquerai pas de retourner à l’ouverture l’an prochain.

Vous pouvez communiquer avec les gens de la réserve au 418 528-6868, poste 239. Vous pourrez alors discuter avec M. Charles Bergeron qui a été gérant de ce secteur de la réserve durant de nombreuses années. Vous ne pourrez trouver de meilleure référence.

