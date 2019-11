L’heure de vérité a sonné

À 48 ans, Mario Tessier s’engage à ne dire que la vérité dans Transparent, son deuxième spectacle solo, un effort supérieur au premier dans lequel il livre, comme promis, plusieurs révélations étonnantes. Il va même jusqu’à raconter que sa quête de jeunesse éternelle l’a mené jusqu’au botox, une confidence plutôt rare de la bouche d’un homme.

La grande force de ce nouveau « one man show » réside dans le fait qu’il ne lâche jamais son fil conducteur, pendant une heure et demie. On reproche parfois aux humoristes de « sauter du coq à l’âne », mais avec Transparent, tout est brillamment lié et fluide.