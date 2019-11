Offensive de Sports Experts pour contrer Décathlon au Québec

Sports Experts n’a pas l’intention de céder un pouce de terrain à Décathlon au Québec. Le détaillant d’articles et de vêtements de sport continue d’ouvrir et d’agrandir des magasins à vitesse grand V.

« Il y a beaucoup de compétition. Nous, on pense qu’on doit agrandir nos magasins et offrir aux consommateurs une expérience qui les sort de leur salon », indique le grand patron des bannières Sports Experts et Atmosphère au Québec, Jean Thériault, en entrevue avec Le Journal.