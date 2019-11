Phillippe Aumont «dominant»

Le lanceur québécois Phillippe Aumont a fait écarquiller bien des yeux, mercredi à Séoul, en aidant grandement le Canada à vaincre Cuba par le pointage de 3 à 0 lors du tournoi Premier 12.

«J’étais seulement concentré sur ce que j’avais à faire, a commenté Aumont, après la partie, sur le site web de Baseball Canada. J’ai défié les frappeurs jusqu’à ce que le gérant me fasse signe d’arrêter.»

En huit manches au monticule, Aumont n’a cédé que deux coups sûrs et un but sur balles. Il a aussi réalisé neuf retraits au bâton.

«Quelle performance de Phillippe, a pour sa part réagi le gérant canadien Ernie Whitt. Il était dominant, déterminé et a suivi le plan de mach à la lettre. C’était un plaisir de le voir travailler.»

Le tournoi Premier 12, qui sert de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, se poursuit pour le Canada avec la ronde d’ouverture du groupe C. La Corée du Sud et l’Australie sont les prochains adversaires de l’équipe canadienne, qui mise sur deux autres Québécois, soit Charles Leblanc et Jonathan Malo. L’ancien joueur des Expos Denis Boucher agit pour sa part à titre d’entraîneur des lanceurs.