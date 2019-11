Plusieurs étoiles chez les Alouettes

On a eu une autre preuve que les Alouettes s’en vont dans la bonne direction, mercredi, lors du dévoilement de l’équipe d’étoiles de la section Est de la Ligue canadienne.

La formation montréalaise a vu neuf de ses porte-couleurs trouver une place au sein de cette constellation. Seuls Hénoc Muamba et John Bowman n’en étaient pas à leur première sélection.

L’annonce des nominations a été effectuée par Khari Jones au terme de l’entraînement, et l’ambiance était à la fête au sein du groupe.

« On est tous contents sur le plan personnel, mais on est aussi contents pour les autres, a indiqué Kristian Matte, élu pour la première fois de sa carrière au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF. On sait tous que c’est grâce aux joueurs autour de nous qu’on a pu obtenir cet honneur.

En tant que groupe, on veut aussi remporter un championnat. C’est plus important que tout. »

La visite du président

Le président des Alouettes, Patrick Boivin, et les employés de bureau de l’organisation ont rendu visite aux joueurs après l’entraînement. Par la suite, Boivin est allé discuter avec l’entraîneur-chef, Khari Jones pendant quelques minutes. Comme on le sait, le contrat de Jones vient à échéance au terme de la présente saison.

Jones n’a pas voulu commenter l’état de ses négociations avec les Alouettes. Ce sera un dossier chaud durant la saison morte, comme celui de la vente de l’équipe, qui traîne.

Le retour de Knapton

Les Alouettes ont annoncé que l’ailier défensif Gabriel Knapton est de retour avec l’équipe.

À première vue, ça peut sembler un mouvement de personnel visant à ajouter de la profondeur à l’équipe. Toutefois, ça pourrait être plus que cela.

Antonio Simmons s’est blessé au bas du corps lors du match à Ottawa, dimanche dernier. Il n’a pas complété la rencontre. Malgré les jours de congé, il semble encore incommodé par sa blessure.

Mercredi, il a pris part à quelques exercices, mais il n’a pas forcé la note. Knapton l’a remplacé pour la majorité des répétitions. Visiblement, on veut qu’il soit prêt au cas où Simmons ne pourrait pas sauter dans la mêlée.

Du côté de DeVier Posey, sa blessure ne semble pas encore guérie. Mercredi, il a participé à quelques exercices au début de l’entraînement. Puis, lors des répétitions avec le reste de l’équipe, c’est Dante Absher qui le remplaçait au sein de l’attaque.

Neuf « moineaux » parmi les étoiles de l’Est

Attaque

Quart

Vernon Adams Jr. (1re sélection)

Porteur de ballon

William Stanback (1re sélection)

Receveur

Eugene Lewis (1re sélection)

Ligne offensive

Kristian Matte (1re sélection)

Défense

Ailier défensif

John Bowman (10e sélection)

Secondeur

Hénoc Muamba (3e sélection)

Patrick Levels (1re sélection)

Demi défensif

Tommie Campbell (1re sélection)

Greg Reid (1re sélection)