Poursuite de 2 millions $ contre Kevin O'Leary et sa conjointe

L'homme d'affaires Kevin O'Leary et sa conjointe, Linda, sont la cible d'une poursuite civile de 2 millions $ en lien avec un accident de bateau mortel survenu l'été dernier.

En août dernier, une embarcation pilotée par Linda O'Leary avait percuté un autre bateau sur le lac Joseph, en Ontario. Deux personnes, Gary Poltash, un Floridien de 64 ans, et Susanne Brito, une résidente d'Uxbridge de 48 ans, avaient péri à la suite de cet accident.

Mme O'Leary a été accusée d'avoir utilisé un bateau de façon imprudente, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande au Canada, ce qui pourrait lui valoir une amende si elle est condamnée.

Les proches de Mme Brito, pour leur part, ont amorcé une procédure judiciaire au civil, mercredi, afin d'obtenir un dédommagement. La famille réclame 2 millions $ aux O'Leary et à deux autres personnes, selon plusieurs médias.

«Pour cette famille endeuillée, le but est d'obtenir justice au civil et de prévenir ce type de décès en décourageant les comportements irresponsables et dangereux sur nos lacs», a expliqué l'avocat responsable du dossier, Patrick Brown, par communiqué.

La maire de Suzanne Brito, Rosa Ragone, a exprimé le souhait que «justice soit faite» grâce à la poursuite. «Opérer des embarcations de plaisance vient avec de grandes responsabilités. Nous espérons qu'avec cette procédure, la sécurité nautique sera prise plus sérieusement», a-t-elle ajouté.