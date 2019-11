Remplaçantes demandées pour les responsables de services éducatifs en milieu familial

Les responsables de services éducatifs en milieu familial (RSE) souhaitent pouvoir confier leurs maisons à leurs remplaçants pendant leurs congés pour éviter des ruptures de services peu commodes pour certains parents.

Cette demande sera formulée par la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) lors des négociations présentement en cour avec le gouvernement Legault pour le renouvellement de la convention collective échue depuis mars dernier.

Plusieurs parents se retrouvent sans service de garde lorsque leurs vacances ne concordent pas avec celles de l’éducatrice responsable de leurs enfants. Celles-ci souhaitent éviter cette situation et demanderont aux négociateurs du ministère de la Famille de leur permettre de prêter leurs milieux de garde (leurs maisons) à une remplaçante lorsqu’elles s’absenteront.

«Beaucoup de parents, quand on les questionnait à savoir pourquoi ils avaient quitté le milieu familial, c’était souvent ça la raison: on ne sait pas ou faire garder nos enfants», a expliqué la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon. Selon elle, cette mesure se ferait à coût nul puisque les RSE ont déjà des remplaçantes.

Aussi, le FIPEQ-CSQ demandera au gouvernement de permettre aux RSE de bénéficier de congés pédagogiques pour développer des dossiers sur chaque enfant dont ils ont la garde avec des observations.

S’ils ne sont pas opposés à cette mesure mise en place par le ministère de la Famille, les RSE jugent peu commode la suggestion qu’on leur a faite de remplir ces dossiers pendant la période réservée aux siestes des enfants.

«Ça n’a pas de sens. Pendant la période du dodo, on doit être en surveillance continue. On pourrait avoir une journée ou les six [enfants] font dodo [en même temps], mais c’est rare», a affirmé Valérie Grenon.

La FIPEQ-CSQ aimerait également que les RSE puissent prendre en charge plus d’un enfant à besoins particuliers. Selon Valérie Grenon, certaines d’entre elles se disent disposées à le faire, mais en sont empêchées puisqu’elles n’ont pas à leur disposition les subventions nécessaires.

«Le diagnostic n’arrive pas au jour 1 [de la prise en charge] et, vers l’âge de 2-3 ans, le diagnostic arrive et si [l'éducatrice] a déjà un enfant avec des besoins particuliers, elle n’aura pas de somme supplémentaire», a expliqué Valérie Grenon.

Une pétition doit être lancée mercredi pour demander aux parents dont les enfants fréquentent ces services éducatifs d’appuyer les demandes des RSE.