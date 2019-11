Touchez pas à nos valeurs!

Ainsi, le gouvernement Legault va faire passer un test de valeurs aux futurs immigrants pour savoir s’ils comprennent bien la société québécoise et si leurs us et coutumes sont compatibles avec les nôtres.

On ne peut que saluer cette idée.

Car s’il y a une chose qu’on peut dire des Québécois, c’est qu’ils sont fiers de leurs valeurs et qu’ils y tiennent !

LE COEUR SUR LA MAIN

Prenez SNC-Lavalin.

Ce fleuron du Québec n’a pas hésité une seconde à donner un yacht de 25 millions de dollars au fils de Kadhafi pour s’assurer de décrocher un lucratif contrat en Libye.

Les patrons de SNC-Lavalin lui ont aussi payé une suite dans un hôtel quatre étoiles et des prostituées.

Ça, ce sont de belles valeurs québécoises ! La générosité, la reconnaissance, savoir remercier !

Et, surtout, le pardon ! Oui, ton père est un dictateur sanguinaire qui n’hésite pas à emprisonner ou à tuer ses adversaires, mais on ne t’en tiendra pas rigueur ! Ça ne nous empêchera pas de travailler avec toi ! Allez, on passe l’éponge et on ferme les yeux. De toute façon, c’est pour une bonne cause : donner de la job aux Québécois !

Sacrifier sa réputation pour le bien de la collectivité : n’est-ce pas une valeur dont nous pouvons être fiers ?

AIDER LES AMIS

Pensez aussi aux entrepreneurs qu’on a vus défiler lors des audiences de la commission Charbonneau !

Les liasses de billets cachées dans des bas, les prête-noms, les extra, les cadeaux...

Quel sens de l’initiative ! Quelle débrouillardise ! Quelle inventivité !

Décidément, quand vient le temps de mettre de l’argent dans leurs poches, nos entrepreneurs font preuve de beaucoup d’imagination !

Ils ne restent pas assis sur leur cul, oh que non ! Ils défrichent, ils travaillent ! On reconnaît là l’héritage de nos ancêtres coureurs des bois !

Et puis, ce sens inné de l’amitié ! « Un chum, c’t’un chum ! »

Quelle belle camaraderie !

On est comme ça, au Québec : quand un ami est dans le besoin, on l’aide ! On profite de notre position privilégiée pour lui donner un contrat !

On ne reste pas les bras croisés sous prétexte que les règles d’éthique nous empêchent de lui porter secours, non, on lui tend la main !

RESPECTER LES AÎNÉS

Et puis, regardez ce qu’on fait avec nos vieux...

Les garde-t-on chez nous, avec les enfants qui crient ? Non ! On les envoie dans de beaux centres pour qu’ils se reposent en paix !

Là-bas, personne ne les embête.

Pas de « Allez, pépé, réveille-toi, faut te laver ! »

Ou de « Allez, mémé, lève-toi, faut aller aux toilettes ! »

Non !

Dans ces centres-là, on respecte les aînés. On te donne un bain par semaine, on te met une couche.

Et on te bourre de pilules pour que tu puisses dormir 20 heures sur 24.

Nos vieux parents ont enfin la sainte paix ! On ne veut tellement pas les déranger qu’on ne va même pas les visiter !

Ça, ce sont de belles valeurs, les amis !

La miséricorde, la bonté, penser aux autres avant de penser à soi !

R-E-S-P-E-C-T