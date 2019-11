Un blogue branché, mais sans courant!

Une petite entrée un petit peu plus personnelle ce matin. Nous vivons à l'ère des communications rapides et nous sommes tous plus branchés qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire.

Le Québec jouit d’une énergie verte abondante et les coûts y sont accessibles comparativement à la majorité des pays sur le globe. Nous sommes dépendants de l’électricité, et des pannes comme celles qui sévissent depuis la semaine dernière touchent tout le monde.

Au moment d’écrire ces lignes, ma résidence est toujours sans électricité. Depuis le début des pannes, je comprends très bien et j'accepte la stratégie qui consiste à diriger les efforts vers les plus grandes concentrations d’abonnés ou encore vers des services d’urgence.

Ce matin, cependant, je m’interroge sur les raisons de cette interruption prolongée. J’habite au cœur de la ville de Québec et tout mon secteur est branché, à l’exception de huit de nos voisins et de notre domicile. Je précise tout de suite que nous sommes bien à l’abri et qu’à part le contenu du frigo et les frais de la chambre d’hôtel, nous ne perdrons que peu de choses. Notre petite fille d’un an ne souffre aucunement de ce relogement forcé.

Ce qui me titille, ce matin, c’est l’absence de réponses de la part d’Hydro-Québec. Hormis par de grandes opérations de communication soignées et planifiées pour l’ensemble de la province, pas moyen d’en apprendre plus. Que ce soit par courriel, au téléphone, par l'intermédiaire des communautés sur Facebook ou sur le site d’Hydro, c’est la grande noirceur.

Si la situation que nous traversons n’est en rien traumatisante, les périodes de gel approchent et nous préférerions que le bébé soit installé à la maison. Suis-je le seul à déplorer qu’en 2019 notre société d’État ne puisse répondre minimalement à nos questions? Je ne suis pas de nature agressive et je respecte les priorités, mais un minimum d’information serait grandement apprécié!

Je retourne donc à la couverture de la politique américaine. Une fois de plus, la journée s’annonce fertile en rebondissements. Je continuerai à vous tenir au «courant»! Bonne journée!