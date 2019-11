Un grave accident fait un mort au centre-ville de Montréal

Un homme est mort dans un spectaculaire accident de la route, mercredi avant-midi, en plein cœur du centre-ville de Montréal.

Pour une raison encore inconnue, le conducteur du véhicule utilitaire sport qui circulait à très haute vitesse sur la rue Saint-Jacques en direction ouest est allé encastrer son véhicule dans le muret supportant les rails qui mènent à la gare centrale.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Le drame s’est produit vers 11 h et de nombreux témoins ont assisté à la scène, incrédules.

«Il devait rouler à 100 km/h et même plus, a dit un travailleur qui a préféré ne pas s’identifier. Il est passé à cinq pieds de nous. J’en parle et j’en tremble encore.»

L’homme qui était au volant du VUS n’a eu aucune chance. Il est mort sur le coup.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

La cause et les circonstances de l’accident n’ont pas encore été établies.

Divers tronçons de rues ont été fermés à la circulation dans le secteur à des fins d’enquête policière.

Ces fermetures ont évidemment causé une importante congestion au centre-ville.