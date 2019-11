Une femme et son chien attaqués à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES – Une femme de Trois-Rivières a été sauvagement attaquée le 20 octobre dernier par un chien dangereux, qui serait un pitbull.

Elle a été sévèrement blessée en voulant sauver son chien.

Encore ébranlée par les événements, Sylvie Tremblay veut porter plainte, mais n'a pas vraiment confiance en la suite des choses. Le chien à l'origine de l'attaque aurait été adopté par sa propriétaire à la SPA il y a deux ans.

Sylvie Tremblay marchait sur sa rue à Trois-Rivières lorsque le chien d'une voisine s'est échappé de sa cour et a foncé sur elle et son chien Angy.

Les deux femmes ont tenté de séparer les deux chiens. Mme Tremblay a été mordue à son tour et a subi une fracture à la main gauche. Elle a eu de nombreux points de suture.

«Elle a voulu lui sauter à la gorge et a mordu son poitrail. Mon chien hurlait. On a essayé de les séparer. J’allais repartir et le chien a sauté et mordu la patte d’Angy», a confié Mme Tremblay.

Le pitbull a été placé en quarantaine pour évaluer sa dangerosité. Sylvie Tremblay déplore que la facture de l'évaluation et celle de l'euthanasie soient envoyées à la propriétaire du chien et non à la SPA. Selon elle, l'organisme a une part de responsabilité dans cette histoire.