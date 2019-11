Une lourde perte pour le Rouge et Or basketball

Avant même le coup d’envoi de la saison qui sera donné ce soir à McGill, l’équipe masculine du Rouge et Or a subi un dur coup.

Le Rouge et Or a perdu les services de Marc-André Fortin, qui a subi une sérieuse blessure à un pied, et il sera à l’écart pour une bonne partie de la saison. Sélectionné pour les Universiades l’été dernier à Naples, le central de 5e année était le pilier de l’équipe.

« C’est certain que la blessure de Marc-André change les plans, a mentionné le nouvel entraîneur-chef Nathan Grant. Ça change tout. C’est l’un des meilleurs joueurs au pays et il était impliqué autant en offensive qu’en défensive. C’est difficile de le remplacer. En défensive, tous devront contribuer pour pallier son absence. »

Écarté des séries éliminatoires l’an dernier, le Rouge et Or peut-il espérer malgré tout se glisser dans la danse d’après-saison cette année ? « C’est réaliste de croire en nos chances, a affirmé Grant. Notre façon de jouer va nous rendre compétitifs. Ça ne se fera pas seul, mais avec tout le groupe. Quand le ballon bouge, c’est difficile de nous arrêter. Le mot d’ordre est ne te fie pas seulement à la passe, mais passe avec confiance parce quelqu’un sera en mesure de réussir le jeu. »

À sa 5e saison, Vladimir Thomas est emballé par le nouveau style de jeu préconisé par Grant. « Au lieu de stratégies planifiées, les habiletés individuelles seront davantage mises en valeur, a-t-il expliqué. Nous serons plus petits en raison de la blessure à Marc-André, mais nous miserons sur cinq joueurs qui seront en mesure de tirer correctement de la ligne de trois points. Nous avons perdu un grand joueur, mais on va combler son absence avec 12 gars. »

« La mentalité a aussi beaucoup changé, d’ajouter Thomas. Nathan est un gars de Montréal qui a dirigé l’équipe du Québec et sa présence va avoir un impact dans le futur sur le recrutement. »

Produit des Cheetahs de Vanier, Steeve Joseph dit être en contact avec des amis qui veulent en connaître plus sur son expérience à Laval. « J’ai beaucoup d’amis qui s’informent comment ça se passe, a indiqué le garde de 1re année qui a participé à des entraînements individuels dans le passé avec Grant quand ce dernier était entraîneur adjoint à Concordia. Je veux être prêt à jouer dès le départ. »