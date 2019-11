Victoire des Raptors: il s’appelait Serge...

Serge Ibaka a apporté une belle contribution, mercredi soir à Toronto, pour aider les Raptors à vaincre les Kings de Sacramento par un pointage de 124 à 120.

Les Raptors, champions en titre de la NBA, obtiennent ainsi une cinquième victoire en sept matchs depuis le début de la saison.

En 23 minutes passées sur le parquet, Ibaka a inscrit 21 points en plus de récupérer six rebonds. Kyle Lowry et Pascal Siakam, qui ont chacun joué pendant plus de 37 minutes, ont été les meneurs des Raptors avec respectivement 24 et 23 points.

Dans le camp des Kings, Harrison Barnes s’est signalé avec 26 points.