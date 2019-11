Voici les nouveaux tout inclus à ne pas manquer dans la grande région de Cancún

La grande région de Cancún est toujours en plein développement, surtout au nord, sur la Costa Mujeres, et au sud, dans la Riviera Maya, comme l’attestent les ouvertures de ces nouveaux hôtels tout inclus dans les prochains mois. Voici six complexes qui attireront les foules en 2019 et en 2020.

1. Dreams Vista Cancun Resort & Spa

Courtoisie

D’ici le printemps 2020, le Dreams Vista Cancun Resort & Spa ouvrira ses portes à Cancún, juste en retrait de la fameuse zone hôtelière, dans une communauté exclusive baptisée Puerta del Mar. Il aura comme voisin le Puerto Cancun Golf Club. Comme son nom l’indique, ses 232 chambres auront toutes vue sur la mer et sur Isla Mujeres. Le bâtiment de 10 étages aura sur le toit un espace aménagé pour les adultes seulement. Les enfants ne seront pas en reste avec un parc aquatique. Un autre point fort pour se démarquer de la concurrence: l’hôtel du groupe AMResorts comptera une piscine à vagues, pour les amateurs de surf.

Ouverture d’ici mars 2020.

Info: www.dreamsresorts.com

2. Estudio Playa Mujeres

Courtoisie

Nouvelle venue dans l’industrie, la chaîne hôtelière mexicaine Atelier de Hoteles vient d’ouvrir son troisième tout inclus dans la grande région de Cancún. Après le Oleo Cancun Playa et le Atelier Playa Mujeres, la chaîne a ouvert sur la Costa Mujeres le Estudio Playa Mujeres, un hôtel familial, à taille humaine, avec seulement 171 suites, et résolument axé luxe.

Le concept de ce complexe est basé sur l’amusement pour les enfants, avec le programme Doodle (activités interactives uniques sur l'art, la cuisine, la technologie, le sport et la nature) et la détente pour les adultes.

Déjà ouvert.

Info: atelierdehoteles.com

3. Majestic Elegance Playa Mujeres

Courtoisie

La chaîne Majestic, bien connue des Québécois pour ses trois établissements situés à Punta Cana, fait une première incursion sur le sol mexicain avec le Majestic Elegance Playa Mujeres. Le complexe offrira deux sections: familiale, pour tous les âges, et Elegance Club, pour les 18 ans et plus. Concrètement, près de 70% des 570 chambres seront situées dans l’Elegance Club. Les amateurs de grand luxe auront le choix entre des suites «swim up» (qui donne directement sur une piscine) ou encore des suites avec une terrasse sur le toit.

Ouverture le 20 novembre 2019.

Info: www.majestic-resorts.com

4. Barceló Maya Riviera

Courtoisie

Le Barceló Maya Riviera vient s’ajouter à un immense développement hôtelier géré par Barceló, le Barceló Maya Grand Resort, qui comprend déjà cinq hôtels et qui est situé entre Playa del Carmen et Akumal. Ce nouveau tout inclus est cependant le seul dédié à une clientèle adulte. Il comprendra 850 chambres (Junior Suites, Suites et Suite Swim-Up), dont plus de la moitié d’entre elles auront vue sur la mer des Caraïbes.

Ouverture le 15 décembre 2019

Info: www.barcelo.com

5. Now Natura Riviera Cancun

Courtoisie

Une autre propriété AMResorts! Le complexe Now Natura est situé dans une nouvelle région touristique en plein développement: Riviera Cancun. Entre la zone hôtelière et Puerto Morelos, cette région se trouve à une quinzaine de minutes de l’aéroport de Cancún et est recouverte d’une végétation luxuriante. Le complexe hôtelier est ainsi inspiré de la jungle maya qui l’entoure et les clients pourront profiter d’une rivière tranquille, d’une chute et d’un bar dans une grotte.

Les 556 chambres luxueuses conviendront autant aux couples en escapade romantique qu’aux familles à la recherche d’activités. Les enfants adoreront le «rollglider», sorte de tyrolienne, construit à même l’hôtel et qui leur procurera des sensations fortes.

Ouverture le 31 janvier 2020.

Info: www.nowresorts.com/natura

6. Planet Hollywood Beach Resort Cancun

Prévue pour la fin de l’hiver, l’ouverture du Planet Hollywood Beach Resort Cancun sur la Costa Mujeres, au nord de Cancún, ravira les vacanciers qui veulent être traités comme une vedette de cinéma!

Le complexe comptera 898 suites de luxe, dont l’exclusive Adult Scene, une section réservée aux adultes, avec 380 suites, trois restaurants et des commodités encore plus luxueuses.

Pour divertir les familles, le complexe jouira d’un parc à trampolines, d’un mini-golf, de quatre piscines et d’une rivière!

Ouverture le 1er mars 2020.

Info: www.planethollywoodhotels.com