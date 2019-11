MATTE, Micheline



Au Jeffery Hale, le 2 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Micheline Matte, fille de feu madame Yvonne-Blanche Bernier et de feu monsieur Gustave Matte. Elle demeurait à L'ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 18 h à 20 h.. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine Leblanc, Michel Leblanc (Christine Routhier); son petit-fils Julien Leblanc; son frère André Matte; neveux, nièces et amis. La famille remercie le personnel de l'unité des soins palliatifs de Jeffery Hale pour la qualité de leur accueil et les bons soins prodigués à leur mère. Nous remercions également le personnel de l'hôpital Laval pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.