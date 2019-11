LARRIVÉE, Thérèse Rioux



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Thérèse Rioux, épouse de feu monsieur Jacques Maurice Larrivée, fille de feu Charles-Eugène Rioux et de feu Marie-Jeanne Dubé. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils : Marc-André (Ginette Giguère); sa fille : feu Guylaine; ses petits-enfants : Tommy (Katrine Roy) et Cindy (Mathieu Ruel); ses arrière-petits-enfants : William, Xavier et Mady Ruel, et Logan Larrivée; ses frères et soeurs : feu Armand (feu Anita Riou), feu Yves (feu Jeannette Savard), feu Roland (Colette Paré), feu Hervé (feu Thérèse Desrosiers), Béatrice (feu Jean-Paul Paquin), feu Roger (feu Thérèse Santerre), Jean-Guy (Émilie Ross) et Charles-Henri (Paulette Paré); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Larrivée : Gisèle (feu Luc Perreault), Conrad (Anita Leclerc), Henriette (feu Fernand Soulard), Adelme (Odette Rioux), Monique (Ghislain Dionne), Gaétane (Dominique Palotta) et Mario (Pauline Turcotte); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don.à compter de 12h.