GAMACHE, Claudette Paré



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 octobre 2019, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédée madame Claudette Paré, épouse de feu monsieur Georges-André Gamache, fille de feu madame Florence Martineau et de feu monsieur Gérard Paré. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Stoneham à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses filles: Nathalie Gamache et Manon Gamache; ses petits-enfants: Stéphanie Légaré (Benoît Parent), Florence Dionne et Charlotte Dionne; ses arrières petits-enfants: Léane Parent et Camille Légaré-Parent; sa soeur Ruth (feu Fernand Rivard), son frère Yves (Louise Blouin) et ses belles-soeurs Louisette Plamondon (feu Égide Paré) et Gisèle Roy (feu Claude Paré); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Gamache ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur Irma Paré (feu Gordon Johnson). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.