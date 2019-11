LABONTÉ, Simone Plante



À l'hôpital Laval, le 29 octobre 2019, à l'âge de 84 ans et 6 mois est décédée madame Simone Plante, épouse de feu Jean Labonté. Elle était la fille de feu Louis-Omer Plante et de feu Amanda Boutin. Elle demeurait à St-Damien-de-Buckland, native de Saint-Lazare, Bellechasse.La famille recevra les condoléances au, à compter de 11h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Édith (feu Réal Montminy), Lucie (feu Marcel Rousseau), Linda et Michel (Janet Cochrane); ses petits-enfants: Stéphane Montminy (Mélanie Aubé), Benoit Montminy et Marie-Danièle Labonté; ses arrière-petits-enfants: Alicia et Mathis. Elle était la sœur de: feu Dina (feu Henri Béchard), Isola (feu Lucien Labrecque), feu Orphée, feu Martha (Jean-Marie Aubin), feu Marianne (Herman Boudreau), feu Rita (feu Raymond Caouette), feu Adrien, feu Jean-Marie (feu Monique Boutin), feu Jean-Guy, feu Jeannine (Ernest Aubin), Paul-Émile (Laurette Samson), feu Marielle, feu Pierre-Émile (Henriette Dutil), Yvon, Lauréat (feu Yolande Mercier) et Florian (Yollande Chabot). Elle est allée rejoindre tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labonté qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s, plus particulièrement Sr Françoise Chastenay ndps, Rickey Wong et le P. Joseph Grégory Michel. Remerciement spécial à la Dre Amélie Charrette-Martineau, au personnel du CLSC Bellechasse, à M. Stéphane Roberge (infirmier), ainsi qu'au personnel de la Résidence La Roseraie pour les bons soins prodigués à notre mère. Nous témoignons de notre reconnaissance envers l'abbé Denis Cadrin pour son soutien moral et son écoute. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Lazare ou à la Fabrique de St-Damien. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire