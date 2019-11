ST-PIERRE, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 octobre 2019, à l'âge de 82 ans et 3 mois, est décédé monsieur Raymond St-Pierre époux de Solange Gendron. Il était le fils de feu Gérard St-Pierre et de feu Cécile Laflamme. Il demeurait autrefois à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Lambert-de-Lauzon, 1255, rue des Érables, Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec G0S 2W0 le samedi 9 novembre de 10 h 30 à 11 h 50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Gilles (Nancy Charest) et Nathalie; ses petits-enfants: Kevin St-Pierre (Lisa Chamberland), Catherine (Adam St-Pierre) et Vincent Carrier; son frère St-Pierre: feu François, ses beaux-frères et belles-sœurs Gendron: Anastasie (feu Émile Rheault), Berthe (feu Rolland Banin), Bibiane (feu Roger Fleury), feu Raymond (Carmen Gagné). Il laisse également dans le deuil, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la