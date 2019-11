MATTE, Pauline Lusignan



À l'Hôpital Général de Québec, le 26 octobre 2019, à l'âge de 100 ans et 4 mois, est décédée madame Pauline Lusignan, épouse de feu monsieur Georges Matte, fille de feu madame Selfrid Hubert et de feu monsieur Henri Lusignan. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (France-Hélène Falardeau), Jean-Pierre (Maryse Bilodeau), Diane (feu Donald Pilotte)(Serge Turcotte) et Sonya (Jean-Paul Carrière); ses petits-enfants: Jean-François, Yanick, Josie-Anne et Jérôme; plusieurs arrière-petits-enfants; sa belle-sœur Carmelle ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Général pour tous les bons soins prodigués à notre mère. Un sincère remerciement également aux bénévoles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.