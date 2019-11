LETARTE, Georgette LeBlanc



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 17 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Georgette LeBlanc, épouse de monsieur Roger Letarte, fille de feu dame Virginie Lagacé et de feu monsieur Francis LeBlanc. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 14h etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. de Saint-Émile. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Louis Duchesne), Normand, feu Roger, Charles, Linda, Patricia, Daniel (Johanne Déraspe); ses petits-enfants : Nathalie (Pascal), Julie (Sylvain), Nancy, Yan, Francis, Jessica, Samuel, Etienne, Kelly, Charles-Antoine; ses arrière-petits-enfants : Maude, Marie-Pierre, Guillaume, Noémie, Louka, Loïc, Raphael, Éli; ses belles-sœurs : Margot Cummings, Cécile Lamontagne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Letarte : Robert (Claudette Fecteau), Réjean (Lorraine Bergeron), Rolland (Nicole Légaré), Noëlla, Marcel (Line Simpson), Gilles; sa filleule : Ginette Normandeau (Michel) et son filleul : Armand Gallant (Danielle Lévesque), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.