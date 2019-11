TANGUAY,Ginette



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le dimanche 20 octobre 2019, est décédée à l'âge de 70 ans et 3 mois, madame Ginette Tanguay, fille de feu monsieur Daniel Tanguay et de feu madame Lucienne Routhier. Elle demeurait à Sainte-Justine. La famille recevra les condoléances à la salle du sous-sol de l'église Sainte- Justinede 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil son fils Ariel Fournier (Emma Lebreton); ses frères et sœurs: Paulette Tanguay (Roch Beaulieu), Jacques Tanguay (Solange Asselin), Lucette Côté, Daniel-Pierre Tanguay (Kate Kelly) et Anne Tanguay (Normand St-Pierre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). La famille tient à remercier le personnel du CISSS-CA, secteur Beauce de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation JGH fonds hypertension pulmonaire à l'attention de madame Lyda Lesenko, infirmière, 3755, Côte St.Catherine, Room E-201, Montréal (Québec) H3T 1E2. Formulaires disponibles au salon.