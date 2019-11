POMERLEAU, Béatrice



À la Maison Catherine de Longpré, le vendredi 1er novembre 2019, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédée madame Béatrice Pomerleau, épouse de feu Hervé Groleau, fille de feu Joseph Pomerleau et de feu Ernestine Paquet. Native de Saint-Côme-Linière, elle demeurait à Saint-Georges. Madame Béatrice Pomerleau sera exposée à lale vendredi 8 novembre en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 10h.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière- Appalaches. Ultérieurement, la mise en columbarium aura lieu au Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Denise Pomerleau), Hugues, Annie (Odilon Emond); ses petits-enfants: Pierre-Luc (Anne Verreault), Maxime (Anne-Marie Giroux) et ses arrière-petits-enfants: Béatrice, Charles, Benjamin et Elliot. Elle était la soeur de: feu Laurette (feu Herman Paquet), feu Héléna (feu Jean-Guy Lemire), Camillia (feu Jean-Paul Morin), feu Rita (Yoland Morin) et feu Jean-Luc (feu Yvette Béliveau). Elle était la belle-soeur de: feu Colombe (feu Rolland Loignon), feu Lorenzo (Marguerite Paquet), feu Gabrielle (feu Raymond Boulanger), feu Victor (feu Lilliam Vance), feu Irené (Daisy Reynolds), feu Germain et feu Jeannine. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement sincère est adressé au personnel de la maison Catherine de Longpré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.