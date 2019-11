LABRANCHE, René



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 17 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur René Labranche, époux de madame Fernande Lavoie. Il était le fils de feu madame Marie-Claire Simard et de feu monsieur Adélard Labranche. Il demeurait à Beaupré.où la famille recevra les condoléances à partir de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de Beaupré. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants: Estelle (feu Jean-Claude Lemoine), Hélène (Denis Faucher); son petit-fils Éric Thibault (Kathleen Rock) et ses arrière-petits-enfants: Noah et Maria-Lee. Il laisse également dans le deuil ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, sans oublier ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier spécialement les docteurs Robert Cadrin et Caroline Kochuyt, ainsi que tout le personnel de l'Hôpital (2e Côte) pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0. Des formulaires seront disponibles sur place.