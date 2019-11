BOULANGER, Pierrette Guay



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 18 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Pierrette Guay, épouse de feu monsieur Laurent Boulanger, fille de feu monsieur Joseph-Azarie Guay et de feu madame Delvina Laflamme. Elle demeurait à Lévis, autrefois du secteur de Lauzon. Elle laisse dans le deuil son fils Guy (Ginette Blouin); ses petits-enfants Nancy (Éric Houle), Éric (Sarah Truchon) et Sandra (Pierre-Olivier Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Laurie, Ariane, Léo et Arthur; ses frères et sœurs: Jacques (feu Dorothée Guay), Madeleine (feu Gérard Boulanger), Louise (feu Paul Gagné), feu Paul-A. (feu Jacqueline Carrier), feu Marcel (feu Colette Bargoné) et feu Jeannette (feu Julien Turgeon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulanger: feu Armand (feu Marianne Guay), feu Jeanne d'Arc (feu Yvan Vien), feu Fernand (feu Yvette Guimont), feu Marguerite (feu François Allard), feu Jeannette (feu Maurice Robin), feu Edgar (feu Simone Bégin), feu Émilien (feu Rose Gilbert), feu Lucille (feu Maurice Martel), feu Rita (feu René Daguerre), feu Lauréat (feu Yolande Ouellette),Thérèse (Philippe Lehouillier), feu Jeannine (feu Benoit Huard), feu Jean-Marc (Ghislaine Dorval) et feu Pauline (feu René Boulay); de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant du CHSLD Chanoine-Audet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, https://alzheimer.ca/fr/federationquebecoise/Get-involved/Ways-to-donate.La famille vous accueillera aule samedi 9 novembre à compter de 9h.L'inhumation suivra au Cimetière Mont-Marie, section Lauzon.