DUROCHER, Denys



À Portneuf, le 31 octobre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé subitement monsieur Denys Durocher, époux de madame Huguette Dubuc, fils de feu monsieur Lucien Durocher et de feu madame Marie-Rose Paquin. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h,Monsieur Durocher laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Nadine (Stéphane Leclerc) et Rémy; ses petits-enfants: Joakim et Melia Leclerc; son frère Nelson (Colette Mathieu), sa soeur France (Gilles Perreault). Il était le beau-frère de: Rita Dubuc (feu Georges Lirette), feu Roland, feu Henri-Paul (feu Laurette Laîné), Adrienne (René Légaré), Monique (feu Hervé Matte, Rosaire Langlois), André (feu Terry Plante, Christianne Amyot), Jean-Noël (feu Denise Lamontagne), Jacqueline (feu André Beaupré), feu Yvon (Julienne Morasse), Reine (Ghislain Plamondon), Jean-Guy (Marie-Paule Rochette), Claude (Hélène Cantin), feu Rosaire (Gertrude Moisan), feu Lucienne (feu Almazor Bédard), feu Jeanette (feu Nazaire Bédard), feu Jules et feu Germaine. Il laisse également son oncle Marcel Paquin (Gisèle Bédard), ses tantes Monique Paquin Gartner, Thérèse Lefebvre Paquin, ses filleules; Nathalie, Annik, Audrey et Marjory, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses très chers ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Fondation Rêves d'Enfants Division Québec Est, 625, rue des Rocailles, bureau 200, Québec, G2J 1A9, www.revesdenfants.ca