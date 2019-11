LEDUC, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, entouré de l'amour des siens, le 1er novembre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Pierre Leduc, époux de dame Murielle Poulin. Il était le fils de feu Aurore Lalonde et de feu Laurent Leduc (feu Clarisse Modéry). Il demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aude 16 h 30 à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Murielle; ses enfants: Patrick et Martin (Sophie Houle); ses sœurs: Desneiges, Paulette (Jacques Fortin), feu Claudette, Odette (Jean-Yves Chartrand), feu Thérèse et Francine (Florent Trussart); son frère Pierre (Linda bilodeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin: Jeannine (feu Marc Frenette), feu Claude (Claudette Fournier), Raymonde (feu Raymond Blanchet), feu Gisèle (feu Louis Gagnon), feu Jacques, feu Jacqueline (feu André St-Hilaire), feu Nicole et Richard (Louise Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était retraité des Forces Armées Canadiennes et retraité de Métro Newton. La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe médicale de l'Hôtel-Dieu de Québec, spécialement Dre Marjolaine Tremblay qui lui a permis, avec l'aide médicale à mourir, de partir dans la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec pour la recherche sur le cancer, 10, rue de l'Espinay, Québec, (Qc), G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.