RENAUD, Yvan



À Québec, le 25 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Yvan Renaud, époux de dame Yolande Vallières, fils de feu Arthur Renaud et de feu Jeanne Cantin. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière Saint-Charles. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Sauveur 1 heure avant la cérémonie. Outre son épouse Yolande Vallières, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Benoit Racine), Eve, Martin (Helen Levasseur); ses trois petits-enfants: Mireille (Adrien Grebot), Philippe, Emmanuelle (Ahmed Jemi); ses deux arrière-petits-enfants: Donovan et Oscar Grebot; ses sœurs: Louise (Henri Bruneau) et Ghislaine (Denis Gagnon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8 - Téléphone : 418-682-6387. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.