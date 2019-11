BÉDARD, Mario



À l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupé, le 4 novembre 2019, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Mario Bédard, époux de madame Johanne Grenier. Il était le fils de monsieur Léo Bédard et de madame Gisèle Simard. Il demeurait à l'Ange Gardien. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifMario laisse dans le deuil ses parents ; son épouse Johanne ; sa fille Roxann (Maxime Lacroix) ; ses petits-enfants : Jacob et Emma ; ses beaux-parents : René Grenier et Lyse Rannou ; sa belle-fille Marylou Grenier (Simon Leblanc) ; sa sœur Louise (Michel Grenier) ; sa nièce Laurence (Steeven Keough) et leurs fils Ryan et Landon ; sa nièce Dominique (Marc Letendre) et leur fille Océanne ; sa belle-sœur Lyne Grenier ainsi plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 3ième étage de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués au court des dernières années.