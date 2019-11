FALESCHINI, Iolanda



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 30 août 2019, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Iolanda Faleschini, fille de feu madame Vitturia Sgardello et de feu monsieur Delfino Faleschini. Elle demeurait à Québec et originaire de Paularo au Friul, en Italie.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil son fils Luciano (Hélène), ses filles Mila et Sevilla, ses petites-filles Athina et Romina, sa famille à Québec ainsi que sa famille en Italie. Un merci spécial au Jeffery Hale pour la qualité des soins et au personnel pour ses qualités humaines et professionnelles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.