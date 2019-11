REEVES, Michèle Pelletier



Au CHSLD de Notre-Dame-de-Lourdes, le 20 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Michèle Reeves, qui a œuvré dans le domaine de l'enseignement, épouse de feu Clément Pelletier. Elle était la fille de feu Fleurette Despars et de feu Roland Reeves. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Ninon et Josée Pelletier; ses petits-enfants: Élodie et Émile Villeneuve; sa sœur Louise Daigneaut, sans oublier sa belle-famille Pelletier ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Sainte-Justine, 5757 Avenue Decelles, Montréal, Québec, H3S 2C3.