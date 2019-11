GODBOUT, Madeleine Laflamme



À la maison de soins palliatifs du littoral de Lévis, le 29 octobre 2019, à l'âge de 89 ans est décédée madame Madeleine Laflamme, épouse de feu monsieur Lucien Godbout. Elle demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.La famille vous accueillera auvendredi le 8 novembre 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles, Micheline (Michel Aubé), Diane (Jacques Arbour), Ghislain (Marlène Chamberland) et Ginette; ses petits-enfants: Steeve Aubé (Mélanie Blais), Marie-Josée Aubé (Patrick Jean), Mireille Arbour (Pierre-Luc Bélanger), Yanick Arbour (Karine Thomassin), Jonathan Chamberland (Nancy C. Plante), Sébastien Godbout, Patrick Guillemette (Valérie Miville), Stéphanie Guillemette (Michaël Garon) et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Roland (feu Monique Montminy), Henri-Paul (Yolande Doiron), Bernadette (feu Léandre Pigeon), Jeannine (feu Benoit Brisson), Lucille (Fernand Roy), Huguette (Léandre Brisson), Jacqueline (André Breton), Denis, Hélène (feu Jean-Guy Bouffard, Émile Blais), Gilles (Simone Tanguay) et Marcel (Denise Lamontagne). De la famille Godbout, elle était la belle-sœur de: feu Edmond (feu Georgette Girard), feu Maurice (feu Juliette Dutil), Julienne (feu Edgar Aubé), Jacqueline (Amedée Roy), feu Gabriel (Carmen Théberge), Thérèse (Rosaire Lachance), Monique (Robert Lachance), Gervaise (Marcel Jacques), Carmelle (feu Normand Labrecque) et Dominique (feu Monique Leroux). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la maison de soins palliatifs du littoral de Lévis pour les bons soins prodigués et leur soutien moral. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 107 rue St-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :