PELLETIER, Marcel



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 3 novembre 2019 est décédé, à l'âge de 82 ans et 11 mois, monsieur Marcel Pelletier, fils de feu Romuald Pelletier et de feu Louisa Ouellet. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et était natif de Saint-Roch-des-Aulnaies, l'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances à la, de 10 h à 13 h 30.Les cendres seront inhumées, le lundi 11 novembre à 11 h, au cimetière sous les Étoiles de Saint-Jean-Port-Joli. Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Lucelle Pouliot), Nicolas (Lucie Munger), Pascale (Richard Chrétien), la mère de ses enfants Mme Nicole Castonguay; ses petits-enfants: Simon (Aurora), Geneviève (Hugo), Amélie (Maxime), Olivier et Philippe. Il était le frère et le beau-frère de: Claire (Aubin Coulombe), feu Guy (Lucienne Desjardins), feu Denis (Hélène Laroche), Lise (André Deschênes). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Castonguay, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement les médecins et le personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur dévouement, leur générosité et la qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon.