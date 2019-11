BELLEFLEUR, Pauline



À son domicile, le 22 octobre 2019, à l'âge de 57 ans, est décédée madame Pauline Bellefleur, épouse de monsieur Michel Beaudoin, fille de dame Raymonde Blais et de feu monsieur Raymond Bellefleur. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Elle laisse dans le deuil son époux Michel Beaudoin; ses enfants: Émilie (Gabriel S Godin), Isabelle (Louis-Laurent Léger) et Olivier (Marie-Pier Asselin); ses petits-enfants: Edouard et Léonie Léger; sa mère: Raymonde Blais; ses sœurs: Johanne (Martin Lacombe), Annie (Christian Bussières) et Sonia (Yvan Grondin); ses belles-sœurs: Linda Beaudoin (Steve Ampleman) et Micheline Beaudoin (Yvon Jalbert); ainsi que nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC de de la Jacques-Cartier - Loretteville pour les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Tél : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.