GROLEAU, Louisette Brisson



Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie. C'est la vie qu'il y a eu dans les années.Au CHSLD de Saint-Flavien, le 31 octobre 2019, l'âge de 67 ans et 2 mois est décédée madame Louisette Brisson Groleau. Elle était la fille de feu Jean- Marie Brisson et de feu Thérèse Vézina. Épouse de monsieur Yves Groleau, elle demeurait à Saint-Agapit. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Martin (Valérie Brousseau), Patrick (Priscilla Houde); ses petits-enfants: Magalie, Samuel, Charly, Ann Frédéric et Annabelle; ses frères et sœurs: feu Pierrette (Fernand Allaire), Rachel (Alain Charest), Colette (Rodrigue Dufour), Nicole (Rodrigue Michaud), Céline (Michel Gignac), Aline (Carol Miousse), Réginald (Monique Giroux), Yvette (Raymond Fortier), Réjean (Sylvie Laroche), Johanne (Richard Blanchet), Sylvie (Guy Giroux), Guylaine (Robin Ouellet), Remi, Marjolaine (Jocelyn Ouellet), Jean-Pierre (Isabelle Charrette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Groleau: Gaétan (Sylvie Mongrain), Line (Robert Charest), René (Sylvie Turgeon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles et tantes. Un Merci spécial à sa grande amie Claudette qui a pris soin d'elle durant toutes ces années. Merci à son médecin Denis Monfette et au personnel du CHSLD de St-Flavien pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Merci à la Coopérative de Solidarité de Service à domicile de Lotbinière pour les services rendus. La famille vous accueillera à la maison funéraillesle jeudi 7 novembre 2019 de 19h à 21h30 et vendredi de 9h à 10h30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494, route du Président Kennedy Nord, C.P.1 Sainte-Marie, Québec G6E 3B4. www.alzheimerchap.qc.ca.