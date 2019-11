GUAY, Yvette



À son domicile, le 5 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Yvette Guay, épouse de monsieur Richard Simard, fille de feu madame Gabrielle Rioux et de feu monsieur Joseph Guay. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée. L'inhumation se fera le samedi 16 novembre à 10h au Cimetière de Clermont, Chemin des Lacs, en présence de ses proches. Outre sa fille qui est partie avant elle en janvier dernier, elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Sylvie Maltais) et Raynald (Lynda Langlois); ses petits-enfants qu'elle adorait: Louis- Pierre, Michäel, Carolanne, Charles-Érik et Marc-Olivier; ses arrière-petits-enfants: Mélia, Kelly, Abigail et Lorelei; son frère Gérard; sa belle-sœur Madeleine Boulianne; son filleul Donald Simard; ainsi que ses amies de longue date: Marie Roy, Claudette Mercier et plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du CLSC La Source Sud ainsi que le Dr Guy Chouinard pour les bons soins prodigués.