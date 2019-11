DESROCHES, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur André DesRoches, époux de feu madame Denise Carrier, fils de feu Philippe DesRoches et de feu Marie-Évelyne Croteau. Il demeurait Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Michel Lachance) et Patrick (France Bossé); ses petits-enfants : Alexandre, Camille et Zachary; ses frères et soeurs : Jean (Madeleine Plante), Clairette (Jean-Luc Thériault), François (son ex-conjointe Denise Carrier), feu Joseph (feu Carmen Lacroix), feu Pauline, feu Lucien (Monique Blanchet) et Denise (François Desroches); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Carrier : André (Colette Pouliot), feu Michel (Jeannine Bergeron), feu Gilles (Colette Guillemette) et feu Jean-Luc (feu Réjeanne Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs (https://fhdl.ca/).le vendredi 8 novembre de 19h à 22h et le samedi à compter de 9h.et de là au Columbarium Claude Marcoux.