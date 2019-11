GINGRAS, Gaston



À l'Hôpital Laval de Québec (IUCPQ), le 24 octobre 2019, est décédée à l'âge de 75 ans, monsieur Gaston Gingras, époux de madame Denise Côté. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Simon Gingras et de feu dame Jeanne Dorval. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléancesde midi à 14h.et de là, l'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie; ses petits-enfants adorés: Loïk et Laïla; sa belle-mère Gemma Dorval (feu Pierre Côté); ses frères et ses soeurs: Gabriel (Lisette Bouthillier), feu Raynald (Yvette Jacques), Jean-Guy, Rodrigue (Linda Martineau), Diane (Gilles Lacroix), Lyne et Marc-André (Carole Laperrière); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Jacques (feu Bibiane Chabot), Gaston, Louise, Jean-Pierre, Céline (feu Guy Paradis), Diane, François (Céline Gingras) et Michel (Monia Papillon); sa filleule Nadine Lacroix; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre son fils Vincent. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Des formulaires seront disponibles à l'église.