GAGNON, Jo-Anne



À l'Auberge Boischatel, le 12 octobre 2019, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédée madame Jo-Anne Gagnon, fille de feu madame Anne Marie Racine et de feu monsieur Laurent Gagnon. Elle était native de Ville La Baie.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de La Baie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Julie (Roland Tremblay), feu Denise (Marc Girard), feu Carmen, feu Francine, feu Jeanne (Camil Lajoie); ses frères : feu Bertrand (Marjolaine Gaudreault), feu Jacques et feu Gérald; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Dystrophie musculaire Canada - Division du Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.